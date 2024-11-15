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Зеленский заявил, что при Трампе конфликт с Россией завершится быстрее

Зеленский: при Трампе конфликт с РФ закончится быстрее, но точной даты нет

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Reuters/РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что во время президентства Дональда Трампа «война закончится быстрее». Его слова приводит украинское издание «Страна».

«Война закончится, но точной даты нет. Безусловно, с политикой этой команды, которая сейчас возглавит Белый дом, она закончится быстрее», — сказал Зеленский.

По его словам, с Украиной позиция «садись и слушай» не работает, об этом он сказал Трампу и другим западным лидерам.

Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах главы государства добьется завершения боевых действий на Украине и предотвратит начало третьей мировой войны. Он считает, что вооруженного противостояния между Москвой и Киевом не случилось бы, если бы он одержал победу на выборах 2020 года.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226. Выборщики проголосуют за кандидатов в соответствии с результатами голосования 17 декабря.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Трамп пообещал «не развязывать войн» в случае победы на выборах.

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