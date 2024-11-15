Зеленский заявил, что при Трампе конфликт с Россией завершится быстрее

Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что во время президентства Дональда Трампа «война закончится быстрее». Его слова приводит украинское издание «Страна».

«Война закончится, но точной даты нет. Безусловно, с политикой этой команды, которая сейчас возглавит Белый дом, она закончится быстрее», — сказал Зеленский.

По его словам, с Украиной позиция «садись и слушай» не работает, об этом он сказал Трампу и другим западным лидерам.

Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах главы государства добьется завершения боевых действий на Украине и предотвратит начало третьей мировой войны. Он считает, что вооруженного противостояния между Москвой и Киевом не случилось бы, если бы он одержал победу на выборах 2020 года.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226. Выборщики проголосуют за кандидатов в соответствии с результатами голосования 17 декабря.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Трамп пообещал «не развязывать войн» в случае победы на выборах.