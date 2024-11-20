Германия не может навести порядок у себя, однако продолжает поставки средств и технологий Украине, превращая этим жизнь в Европе в ад. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио «Sputnik».

Дипломат сослалась на высказывание главы полиции Берлина, который советует евреям и представителям сексуальных меньшинств не посещать определенные районы города, где присутствуют арабские элементы, симпатизирующие терроризму.

«То есть полиция Берлина прекрасно осведомлена, что в Берлине находятся террористические элементы, но вместо того, чтобы накрыть нехорошие места, полиция почему-то предупреждает только две группы населения», — отметила она .

Захарова обратила внимание, что полиция города хорошо знает о присутствии террористов в столице, но не предпринимает никаких мер для борьбы с ними.

«Получается, на то, чтобы навести порядок в Берлине у них нету возможности, но при этом у них есть средства и технологии, которые они отправляют режиму Зеленского для того, чтобы превращать жизнь на европейском континенте во все больший и больший ад», — заключила Захарова.

До этого Захарова заявила, что мир наблюдает чудовищный коллапс западной идеологии.

Ранее Захарова заявила об «ущербной» линии США в АТЭС.