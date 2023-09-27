МИД РФ назвал «ущербной» политику США в АТЭС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет добиваться от США допуска к саммиту Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Заявление было сделано Захаровой на очередном брифинге по актуальным вопросам внешней политики РФ.

«Будем плотно работать с другими партнерами, которые разделяют нашу позицию, будем стимулировать коллег активно заявлять протест против ущербной линии США», — заявила она.

До этого директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский на международной конференции АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества) по образованию обвинил США в политизации форума.

Дипломат рассказал, что эта политизация проявляется в ограничении доступа российских представителей на мероприятия АТЭС. По словам Биричевского, подход США не разделяют другие государства — участники форума. Отдельно дипломат отметил, что председательство Таиланда в АТЭС в 2022 году было для РФ «очень дружеским».

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».