Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что мир наблюдает чудовищный коллапс западной идеологии.
«Весь мир, мировое большинство увидели чудовищный коллапс западной идеологии, а его невозможно скрыть», — отметила Захарова.
Официальный представитель российского министерства уточнила, что западные страны могут скрывать ситуацию только от собственных граждан, ведь власти «держат руку на кнопке телевизионных каналов, <...> средств массовой информации и коммуникации».
Она добавила, что ситуацию целиком видят только те страны, которые не блокируют альтернативные средства массовой информации и свободную точку зрения.
До этого Захарова высмеяла очередной «план» украинского президента Владимира Зеленского.
19 ноября Зеленский представил в Раде свой «план стойкости» для Украины.
Ранее Захарова заявила об «ущербной» линии США в АТЭС.