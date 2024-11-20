Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что мир наблюдает чудовищный коллапс западной идеологии.

«Весь мир, мировое большинство увидели чудовищный коллапс западной идеологии, а его невозможно скрыть», — отметила Захарова.

Официальный представитель российского министерства уточнила, что западные страны могут скрывать ситуацию только от собственных граждан, ведь власти «держат руку на кнопке телевизионных каналов, <...> средств массовой информации и коммуникации».

Она добавила, что ситуацию целиком видят только те страны, которые не блокируют альтернативные средства массовой информации и свободную точку зрения.

До этого Захарова высмеяла очередной «план» украинского президента Владимира Зеленского.

19 ноября Зеленский представил в Раде свой «план стойкости» для Украины.

Ранее Захарова заявила об «ущербной» линии США в АТЭС.