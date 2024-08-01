Матвиенко призвала не исключать создание нового федерального округа Донбасса и Новороссии

Вариант создания нового федерального округа Донбасса и Новороссии исключать нельзя, однако главная задача в данный момент — успешное завершение специальной военной операции. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии, передает ТАСС.

«Мне кажется, сейчас главная задача — добиться целей спецоперации, завершить успешно специальную военную операцию и дальше думать о следующих шагах», — сказала она.

В это же время она назвала внимание к воссоединенным территориям очень высоким.

«Там налаживается жизнь, идет мощное строительство социальных объектов, дорог, строятся жилые дома, обустраиваются территории, поддерживается промышленное развитие, сельскохозяйственное развитие», — добавила Матвиенко.

Также она заявила, что никаких территориальных уступок Украине не будет. Спикер подчеркнула, что новые российские регионы стали частью России, что было закреплено в Конституции.

Ранее в США заявили, что при Трампе Украина признает свои территориальные потери.