Избранный президент США Дональд Трамп может тайно передать Украине ядерное оружие. Об этом в беседе с британской газетой Express заявил военный эксперт Николас Драммонд.

По его словам, сделка между Вашингтоном и Киевом может пройти «очень скрытно», и Украина внезапно станет очень сильной.

«Зеленский может сказать: «У нас есть ядерное оружие, и если вы нападете на нас, мы разбомбим Москву», — заявил Драммонд.

По его словам, Дональд Трамп может пойти на такой шаг в отношении Украины в обмен на гарантии неприсоединения республики к НАТО.

До этого немецкий журнал Der Spiegel писал, что на Украине есть люди, которые думают о создании ядерного оружия на фоне возвращения Дональда Трампа в Белый дом, однако такая перспектива кажется нереализуемой из-за отсутствия необходимых условий на территории республики. В свою очередь, 13 ноября газета Times сообщила, что Украина якобы рассматривает возможность изготовления атомных бомб из отработанного топлива атомных станций.

Ранее Риттер заявил, что США перешли в состояние войны с Россией.