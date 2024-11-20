Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии заявили, что Трамп может передать Украине ядерное оружие

Express: Трамп может тайно предоставить Украине ядерное оружие

close
Marco Bello/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп может тайно передать Украине ядерное оружие. Об этом в беседе с британской газетой Express заявил военный эксперт Николас Драммонд.

По его словам, сделка между Вашингтоном и Киевом может пройти «очень скрытно», и Украина внезапно станет очень сильной.

«Зеленский может сказать: «У нас есть ядерное оружие, и если вы нападете на нас, мы разбомбим Москву», — заявил Драммонд.

По его словам, Дональд Трамп может пойти на такой шаг в отношении Украины в обмен на гарантии неприсоединения республики к НАТО.

До этого немецкий журнал Der Spiegel писал, что на Украине есть люди, которые думают о создании ядерного оружия на фоне возвращения Дональда Трампа в Белый дом, однако такая перспектива кажется нереализуемой из-за отсутствия необходимых условий на территории республики. В свою очередь, 13 ноября газета Times сообщила, что Украина якобы рассматривает возможность изготовления атомных бомб из отработанного топлива атомных станций.

Ранее Риттер заявил, что США перешли в состояние войны с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами