В Германии оценили возможность создания Украиной ядерной бомбы

На Украине есть люди, которые думают о создании ядерного оружия на фоне возвращения Дональда Трампа в Белый дом, однако такая перспектива кажется нереализуемой из-за отсутствия необходимых условий на территории республики. Об этом пишет Der Spiegel.

Как отмечается в материале, в Киеве «есть люди, которые думают о ранее немыслимом: что бы это означало для стратегической ситуации в стране, если бы Украина снова получила ядерное оружие».

«Ситуация сложная: с одной стороны, президент Владимир Зеленский , как говорят, сказал будущему президенту США Дональду Трампу в разговоре, что его стране придется либо стать частью НАТО, либо защитить себя с помощью ядерного оружия . С другой стороны, МИД в Киеве только что дал понять, что Украина не желает ни разрабатывать, ни приобретать ядерное оружие», — говорится в тексте.

Как пишет Der Spiegel со ссылкой на экспертов, у Украины нет необходимого количества высокообогащенного урана и оружейного плутония, а также отсутствует возможность перерабатывать ядерные отходы. Киев также не сможет быстро построить соответствующие заводы, говорится в тексте. Все заявления о том, что республика сможет создать ядерную бомбу за несколько лет, являются «нонсенсом», отмечается в материале.

«Есть и стратегический аспект: обладание одной или несколькими ядерными бомбами не поставит Украину в более сильное положение по сравнению с Россией, которая хорошо вооружена ядерным оружием, - но сделает ситуацию еще более опасной», — пишут авторы.

Ранее эксперт объяснил, почему Россия может применить ядерное оружие на Украине.