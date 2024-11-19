Захарова высмеяла очередной «план» Зеленского

У украинского лидера Владимира Зеленского было уже три «плана», следующим может оказаться «план капкан» или «план дурман». Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«План мира был. План победы был. План стойкости был. Вы ознакомились с основными пунктами программы Зеленского по уничтожению украинского народа», — отметила она.

Захарова иронично заметила, что следующим «планом» Зеленского может оказаться «план капкан» или «план дурман».

19 ноября Зеленский представил в Раде свой «план стойкости» для Украины.

План состоит из 10 пунктов: «единство», «фронт», «оружие», «деньги», «энергетика», «безопасность», «сообщества», «человеческий капитал», «культурный суверенитет» и «политика героев».

В документе также содержится тезис, что выборы на Украине пройдут только «после победы». Зеленский также озвучил необходимость смены подходов к управлению в армии. Так, в стране должен будет действовать военный омбудсмен, а Минобороны и командование должны представить новую систему контрактов для граждан, не достигших мобилизационного возраста.

Кроме того, ожидается появление «паспортов устойчивости регионов» к концу 2024 года, а в следующем — «паспорта генерации».

Украинский лидер также анонсировал модернизацию стандартов укрытий и заявил о необходимости оснастить все школы и другие государственные постройки рамками металлоискателей на входе.

Ранее в Крыму отреагировали на новый план Зеленского.