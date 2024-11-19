Зеленский рассказал, когда настанут решающие моменты конфликта

Решающие моменты продолжающегося конфликта на Украине наступят в следующем году. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«В решающие моменты – а они будут в следующем году — мы должны не допустить, чтобы кто-то в мире усомнился в устойчивости всего нашего государства», — отметил глава государства.

Зеленский добавил, что 18 ноября ездил на позиции ВСУ под Купянском и Покровском.

До этого глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявлял, что российские войска продолжают успешно действовать в районе Купянска Харьковской области, где идет работа по зачистке промзоны.

Ганчев добавил, что российские войска ежедневно наносят удары по позициям противника на харьковском направлении.

Ранее Зеленский поставил задачу произвести тысячи крылатых ракет для ВСУ.