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Зеленский назвал условие поражения Украины

Зеленский заявил о риске поражения Украины без военной помощи США

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Bernadett Szabo/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность поражения страны в случае прекращения военной помощи со стороны США. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, у украинских производственных мощностей недостаточно для обеспечения армии всем необходимым. Зеленский пояснил, что Украина продолжит сражаться, но без американской поддержки этого может быть «недостаточно для победы». Его заявление прозвучало на фоне предложений избранного президента США Дональда Трампа сократить помощь Украине и начать мирные переговоры.

Накануне постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совета Безопасности сообщила, что Вашингтон в ближайшие дни объявит о новых пакетах военной помощи Украине. Она не уточнила подробности новых пакетов помощи, но заявила, что Вашингтон продолжит наращивать военную помощь Киеву, включая средства ПВО, артиллерию, бронетехнику и боеприпасы.

Ранее экс-советник НАТО заявил, что Зеленский обеспокоен отсутствием военной поддержки.

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