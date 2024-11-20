В Турции оценили положение Украины словами «все будет еще хуже»

Разрешение Соединенных Штатов Украине на удары дальнобойными ракетами ATACMS вглубь России лишь усложнит ситуацию для Киева. Такую оценку дает турецкая газета Yeni Şafak.

В материале отмечается, что если американская военная машина реализует руками Джо Байдена задуманный «опасный аттракцион», то для Украины «плохи дни остались позади, все будет еще хуже».

Как пишет газета, президент США дал соответствующее разрешение, чтобы его преемник Дональд Трамп не смог урегулировать конфликт Москвы и Киева. Разрешение на удары ATACMS стало реакцией «глубинного государства» на победу Трампа, который не раз говорил о намерении противостоять теневым силам внутри страны, говорится в тексте.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

В Кремле в ответ на решение США разрешить наносить удары вглубь РФ заявили, что Вашингтон намерен «подлить масла в огонь» и спровоцировать дальнейшее нагнетание напряженности вокруг конфликта.

19 ноября МО РФ заявило об атаке ATACMS на Брянскую область, эту информацию анонимно подтвердили два американских чиновника.

Ранее в Китае оценили обновление ядерной доктрины России.