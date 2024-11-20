Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Турции оценили положение Украины словами «все будет еще хуже»

Yeni Şafak: разрешение США на удары по России ATACMS усложнит положение Киева

close
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Разрешение Соединенных Штатов Украине на удары дальнобойными ракетами ATACMS вглубь России лишь усложнит ситуацию для Киева. Такую оценку дает турецкая газета Yeni Şafak.

В материале отмечается, что если американская военная машина реализует руками Джо Байдена задуманный «опасный аттракцион», то для Украины «плохи дни остались позади, все будет еще хуже».

Как пишет газета, президент США дал соответствующее разрешение, чтобы его преемник Дональд Трамп не смог урегулировать конфликт Москвы и Киева. Разрешение на удары ATACMS стало реакцией «глубинного государства» на победу Трампа, который не раз говорил о намерении противостоять теневым силам внутри страны, говорится в тексте.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

В Кремле в ответ на решение США разрешить наносить удары вглубь РФ заявили, что Вашингтон намерен «подлить масла в огонь» и спровоцировать дальнейшее нагнетание напряженности вокруг конфликта.

19 ноября МО РФ заявило об атаке ATACMS на Брянскую область, эту информацию анонимно подтвердили два американских чиновника.

Ранее в Китае оценили обновление ядерной доктрины России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами