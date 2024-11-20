Участники акции протеста под напором полиции покинули проспект Чавчавадзе в Тбилиси

Полицейские вынудили участников акции протеста в столице Грузии покинуть проспект Чавчавадзе. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

Протестующие находились перед зданием Тбилисского государственного университета (ТГУ). Полиция стала вытеснять их с проспекта Чавчавадзе. Демонстранты, не оказав им сопротивления, отошли на находящийся неподалеку проспект Меликишвили. По имеющейся информации, задержаний перед университетом не было.

Часть протестующих из числа студентов вошла в здание ТГУ. Они требуют немедленной отставки ректора Джабы Самушия и до удовлетворения своих требований отказываются покинуть здание. Охрана университета не дает протестующим занять кабинет ректора.

19 ноября грузинская оппозиция вновь заняла центральные площади Тбилиси для установки палаточного лагеря, разогнанного силовиками.

Лидеры оппозиции заявили о новой тактике протестов.

Ранее в Тбилиси произошли столкновения протестующих с полицией.