Протестующие в Тбилиси готовятся повторить установку лагеря

Грузинская оппозиция вновь заняла центральные площади Тбилиси для установки палаточного лагеря, ранее разогнанного силовиками. Об этом сообщает Telegram-канал »Sputnik Грузия».

«К зданию Тбилисского госуниверситета в Тбилиси, где сегодня на рассвете демонстрантов разогнала полиция, принесли палатки навесы. Установили их на проезжей части дороги. Оппозиционеры призывают собравшихся оставаться на митинге так долго, как они смогут», — сообщает издания.

До этого грузинская оппозиция заявила о переходе к новой тактике уличных протестов.

Выборы в высший законодательный орган Грузии состоялись 26 октября. По итогам голосования победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», которая набрала 54,3% голосов. Однако ряд оппозиционных политических объединений не приняли результаты избирательной кампании, а члены «Коалиции за перемены» даже отказались от депутатских мандатов.

Ранее в Грузии сообщили о желании оппозиции «показать картинку Западу»