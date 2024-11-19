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Протестующие в Тбилиси готовятся повторить установку лагеря

Грузинская оппозиция вновь заняла центральные площади для палаточного лагеря

Грузинская оппозиция вновь заняла центральные площади Тбилиси для установки палаточного лагеря, ранее разогнанного силовиками. Об этом сообщает Telegram-канал »Sputnik Грузия».

«К зданию Тбилисского госуниверситета в Тбилиси, где сегодня на рассвете демонстрантов разогнала полиция, принесли палатки навесы. Установили их на проезжей части дороги. Оппозиционеры призывают собравшихся оставаться на митинге так долго, как они смогут», — сообщает издания.

До этого грузинская оппозиция заявила о переходе к новой тактике уличных протестов.

Выборы в высший законодательный орган Грузии состоялись 26 октября. По итогам голосования победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», которая набрала 54,3% голосов. Однако ряд оппозиционных политических объединений не приняли результаты избирательной кампании, а члены «Коалиции за перемены» даже отказались от депутатских мандатов.

Ранее в Грузии сообщили о желании оппозиции «показать картинку Западу»

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