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Макрон подтвердил приглашение Трампа и Маска на конференцию по ИИ в Париже

Макрон пригласит Трампа и Маска на конференцию по ИИ в Париже в феврале

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Reuters

Французский президент Эммануэль Макрон подтвердил, что пригласит в Париж на конференцию по вопросам искусственного интеллекта (ИИ) в феврале 2025 года одержавшего победу на президентских выборах в США Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп, выступив на полях саммита стран G20, подтвердил приглашение Китая, Соединенных Штатов и других крупных стран. Он отметил, что на конференцию также будет приглашен Маск.

19 ноября Маск заявил, что планирует полностью пересмотреть государственные расходы США, избавившись от всего, что сочтет лишним. По его словам, новая администрация составит «рейтинг самых безумно глупых трат налоговых долларов».

13 ноября избранный президент США Дональд Трамп объявил, что предприниматели Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят министерство эффективности правительства Соединенных Штатов.

Ранее стало известно, сколько Маск потратил на поддержку Трампа.

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Выборы в США - 2024
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