Стало известно, сколько Маск потратил на поддержку Трампа

Политический комитет американского миллиардера Илона Маска потратил около $200 млн на поддержку предвыборной кампании республиканца Дональда Трампа, который победил на выборах президента США. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник.

Отмечается, что принадлежащий Маску комитет потратил около $200 млн на то, чтобы помочь Дональду Трампу победить на выборах.

Подчеркивается, что комитет Маска стремился повлиять на избирателей, которые либо предпочитают не ходить на выборы, либо голосуют впервые в жизни.

Телеканал ABC сообщил, что Илон Маск становится одной из ключевых фигур в формировании будущей администрации Дональда Трампа. По данным телеканала, с момента прошедших в США выборов Маск практически на ежедневной основе находится в поместье избранного главы государства в Мар-а-Лаго (штат Флорида), оказывая тем самым прямое влияние на кадровые решения.

До этого американский телеканал CNN сообщал, что Маск не будет занимать должность в новой администрации Трампа, однако его влияние на избранного президента продолжает увеличиваться.

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