В ООН прокомментировали удар ВСУ ракетами ATACMS по Брянской области

Организация Объединенных Наций обеспокоена любой эскалацией украинского конфликта. Так официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик прокомментировал ТАСС ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянской области.

»ООН всегда выражает обеспокоенность касательно эскалации этого конфликта, самого факта, что этот конфликт продолжается, не говоря уже об эскалации», — сказал он.

19 ноября Минобороны РФ сообщило, что ВСУ нанесли удар шестью ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Российские средства противовоздушной обороны сумели сбить пять боеприпасов и повредить один.

17 ноября газета New York Times со ссылкой на источники написала, что Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

Ранее в США усомнились, что поставка ATACMS решит главную проблему ВСУ.