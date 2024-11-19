Эрдоган выразил надежду, что Трамп сможет урегулировать конфликты на Украине и в Газе

Анкара надеется на конструктивные шаги новой администрации США по урегулированию конфликтов, включая украинский. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РИА Новости.

Тема была затронута на пресс-конференции после саммита G20 в Рио-де-Жанейро. По словам Эрдогана, Турция рассчитывает на разумные и конструктивные шаги администрации избранного президента США Дональда Трампа, которые послужат урегулированию конфликтов в секторе Газа и на Украине.

18 ноября сообщалось, что президент Турции Эрдоган планирует представить свой план по «заморозке» конфликта между Россией и Украиной. По данным агентства Bloomberg, он якобы намерен предложить Украине отказаться от вступления в НАТО на 10 лет, разместить в Донбассе «международные войска» и гарантировать Киеву поставки оружия. В Кремле заявили, что считают «заморозку» боевых действий неприемлемой.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Лавров и Эрдоган пообщались перед началом первого заседания саммита G20.