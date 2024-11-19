Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эрдоган выразил надежду, что Трамп сможет урегулировать конфликты на Украине и в Газе

Эрдоган: Анкара надеется на разумные шаги Трампа по урегулированию конфликтов

close
Presidential Press Office/Reuters

Анкара надеется на конструктивные шаги новой администрации США по урегулированию конфликтов, включая украинский. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РИА Новости.

Тема была затронута на пресс-конференции после саммита G20 в Рио-де-Жанейро. По словам Эрдогана, Турция рассчитывает на разумные и конструктивные шаги администрации избранного президента США Дональда Трампа, которые послужат урегулированию конфликтов в секторе Газа и на Украине.

18 ноября сообщалось, что президент Турции Эрдоган планирует представить свой план по «заморозке» конфликта между Россией и Украиной. По данным агентства Bloomberg, он якобы намерен предложить Украине отказаться от вступления в НАТО на 10 лет, разместить в Донбассе «международные войска» и гарантировать Киеву поставки оружия. В Кремле заявили, что считают «заморозку» боевых действий неприемлемой.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Лавров и Эрдоган пообщались перед началом первого заседания саммита G20.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами