Лавров оценил позицию Трампа по Украине

Люди, выступающие за мир, а не войну, достойны поддержки. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя позицию избранного президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине, пишет РИА Новости.

«Что касается позиции Трампа по Украине, я здесь гадать не могу. Он говорил, что он президент мира, а не войны, и люди, политики, которые провозглашают, что хотят мира, а не войны, в общем, мне кажется, достойны поддержки», — сказал он на пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» (G20) в Бразилии.

По словам Лаврова, Москва также приветствует инициативы Китая и Бразилии о мирном урегулировании конфликта на Украине.

19 ноября издание Politico писало, что представители стран — участниц G20 стараются не упоминать Трампа на саммите в Рио-де-Жанейро. Отмечается, что имя избранного президента США не звучало в выступлениях президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы и французского президента Эммануэля Макрона. Страх перед упоминанием Трампа журналисты связывают с тем, что республиканец планирует пересмотреть многие международные договоренности, некоторые из которых могут быть в итоге разорваны.

Ранее в Кремле заявили, что Байден оставит Трампу «неудобное наследие».