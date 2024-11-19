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В минобороны Литвы заявили об оказываемом давлении на Украину

Минобороны Литвы: Украину вынуждают к переговорам с РФ на условиях капитуляции

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Ints Kalnins/Reuters

Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас заявил, что на Украину оказывается давление, чтобы Киев согласился вести переговоры с Россией на условиях капитуляции. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что литовская сторона не одобряет такой подход. Касчюнас добавил, что он «не является ни справедливым, ни устойчивым».

Министр подчеркнул, что Вильнюс поддерживает «план победы» президента Украины Владимира Зеленского, включающий членство страны в Североатлантическом альянсе. По мнению Касчюнаса, только так можно гарантировать безопасность Европы.

До этого сообщалось, что, по данным опроса агентства Gallup, большинство украинцев (52%) хотят скорейшего окончания конфликта и начала переговоров.

Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, так как украинские власти отрицают любую возможность мирных переговоров. Представитель Кремля отметил, что спецоперация проходит «в условиях войны», которая развязана западными странами против России.

Ранее политолог назвал возможные сроки начала переговоров между Россией и Украиной.

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