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Politico назвала членов НАТО, не поддерживающих вступление Украины

Politicо: семь стран не поддерживают вступление Украины в НАТО по своим причинам

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Valentyn Ogirenko/Reuters

США, Германия, Словакия, Венгрия, Бельгия, Словения и Испания не поддерживают вступление Украины в НАТО во время конфликта. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

Ключевые члены альянса, такие как Германия и США, не спешат отвечать на призыв президента Украины Владимира Зеленского направить стране приглашение в НАТО во время конфликта, из-за опасения быть втянутыми в военный конфликт с Россией.

Венгрия и Словакия исходят из другой точки зрения. Их лидеры, пишет газета, занимают в целом прокремлевскую линию: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан блокирует финансирование ЕС для вооружения Украины.

Другие страны военного блока желают оставаться в тени.

«Такие страны, как Бельгия, Словения или Испания, прячутся за США и Германией. Они не хотят», — сказал один источников Politico в альянсе.

Другой источник заявил, что страны – члены НАТО «поддерживают это [вступление Украины] абстрактно, но как только это приблизится к воплощению», они начнут более публично противиться этой идее.

Это ставит их в противоречие с такими странами, как Прибалтика и Польша, которые настроены более оптимистично, подчеркивает издание.

16 октября Зеленский впервые публично представил «план победы», который включает снятие ограничений на удары по РФ, продолжение операций на ее территории, а также вступление страны в НАТО.

Ранее в МИД заявили, что Россия не будет обсуждать вступление Украины в НАТО.

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