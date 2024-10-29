Зеленский рассказал, как Украине говорят «нет» в вопросе приглашения в НАТО

Украина просит о приглашении в НАТО, а не о вступлении в альянс во время конфликта, но некоторые политики уравнивают это, чтобы сказать Киеву «нет». Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на саммите Украина — Северная Европа, его слова приводятся в Telegram-канале.

Он рассказал, что украинская сторона говорит только о приглашении присоединиться к НАТО, которое обеспечило бы геополитическую ясность для Киева и всей Европы, а также усилило бы ее дипломатические позиции в отношении России, когда наступит время и состоится второй саммит мира.

«Совершенно очевидно, почему приглашение в НАТО — это не то же самое, что полноправное членство в альянсе. Однако некоторые лидеры говорят об этом так, как будто это одно и то же. Их просят о приглашении, а они отвечают о членстве. Это несправедливо. Это просто способ сказать «нет», — сказал Зеленский.

По его мнению, приглашение в НАТО для Украины станет «непреодолимой защитной стеной» от России.

Сомнения некоторых западных политиков по этому вопросу, считает украинский президент, связаны не столько с Украиной, но и «с их собственными принципами».

Приглашение страны в НАТО является первым пунктом «плана победы» Украины.

23 октября газета Politico писала, что США, Германия, Словакия, Венгрия, Бельгия, Словения и Испания не поддерживают вступление Украины в альянс во время конфликта.

Ранее в офисе Зеленского назвали приемлемые варианты мирных инициатив.