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В МИД Венгрии оценили возможность приглашения Украины в НАТО

Сийярто: возможность приглашения Украины в НАТО — опасная идея

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Marton Dunai/Reuters

Возможность приглашения Украины в Североатлантический альянс является еще одной опасной идеей, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии  Петер Сийярто. Об этом сообщает телеканал M1.

Он также напомнил о появившейся ранее «безумной идее» о том, что государства НАТО, которые соседствуют с Украиной, могли бы сбивать российские ракеты и беспилотные летательные аппараты. Подобные действия приведут к прямому конфликту с Россией, предупредил министр.

Сийярто добавил, что такой шаг со стороны лидеров ЕС и НАТО направлен на эскалацию Российско-украинского конфликта, что не принесет мир в Европу.

До этого глава МИД Венгрии заявил, что разрешение Украине наносить удары вглубь российских территорий западным оружием является чрезвычайно опасным.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

Ранее Белый дом не подтвердил разрешение Украине использовать ATACMS.

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