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Германию призвали не менять позицию по Украине

Посол Украины Макеев: ФРГ не должна отказываться от солидарности с Киевом

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Global Look Press

Правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и оппозиционному «Христианско-демократическому союзу» не стоит поддаваться требованиям левого «Союза Сары Вагенкнехт», выступающего за урегулирование украинского кризиса путем переговоров и против размещения в ФРГ американских дальнобойных ракет, считает посол Украины в Берлине Алексей Макеев, передает Tagesschau. По его словам, такой подход якобы лишь навредит немецкой стороне.

«Любой, кто примет эти лозунги, только потеряет себя. Политики демократических партий должны не позволять популистам на государственном или федеральном уровне отговаривать их от основных принципов демократии, международного права или солидарности с Украиной», — пояснил Макеев.

Германия, как и большинство стран-участниц Евросоюза, поддерживает Киев в рамках российской военной спецоперации. Берлин не только одобрил введение масштабных санкций против Москвы, но и военную поддержку Украины. При этом ФРГ пока не готова передавать Киеву все требуемые вооружения, в том числе дальнобойные ракеты Taurus, о которых украинская сторона последовательно просит Берлин.

Ранее в Германии констатировали поражение НАТО и Украины в конфликте с Россией.

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