Лавров подтвердил рукопожатие с Макроном на саммите G20

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил факт рукопожатия с президентом Франции Эммануэлем Макроном на саммите G20 в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает ТАСС.

«Это нормально, если люди знакомы», — прокомментировал Лавров.

Перед этим агентство Bloomberg сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон специально разыскал на саммите G20 министра иностранных дел России Сергея Лаврова, чтобы пожать ему руку.

Накануне лидеры стран — участниц саммита G20 приняли итоговую декларацию. В ней сказано, что представители государств встретились для ответа на главные глобальные вызовы и кризисы и продвижения сильного, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного роста.

Саммит G20 проходит в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября.

В G20 («Группу двадцати») входят 19 стран: Россия, Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, а также Европейский союз и Африканский союз.

Ранее Макрон приветствовал решение США по ударам вглубь России.