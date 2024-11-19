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В МИД РФ отреагировали на удары ATACMS по Брянской области

Лавров счел удары ATACMS по Брянской области сигналом, что Запад хочет эскалации

Удары по Брянской области ракетами ATACMS — сигнал, что Запад хочет эскалации. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, его слова приводит ТАСС.

«То, что ATACMS сегодня ночью по Брянской области использовались неоднократно, — это, конечно, сигнал о том, что они [на Западе] хотят эскалации» — сказал министр.

По его словам, Россия будет реагировать соответствующим образом на решение США позволить Киеву наносить удары вглубь территории РФ.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

В Кремле в ответ на решение США разрешить наносить удары вглубь РФ заявили, что Вашингтон намерен «подлить масла в огонь» и спровоцировать дальнейшее нагнетание напряженности вокруг конфликта.

Ранее Украина оказалась недовольна разрешением по ударам вглубь России.

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