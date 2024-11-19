В МИД Польши рассказали о поддержке Украины со стороны крупнейших стран ЕС

Крупнейшие страны Европейского союза (ЕС) согласились взять на себя бремя поддержки Украины, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. Об этом сообщает TVP Info.

По его словам, крупнейшие государства ЕС возьмут на себя военную и финансовую поддержку Украины в контексте возможного ограничения вовлеченности США.

Сикорски добавил, что обсуждал с будущей главой евродипломатии Каей Каллас возможности увеличения европейской поддержки Киеву.

До этого глава МИД Эстонии Маргус Цахна заявил, что Таллин призвал Евросоюз направить вооруженные силы стран объединения на Украину в связи с планом избранного президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта.

12 ноября экс-премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия может направить войска на Украину, если Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в США, решит сократить финансирование Киева. По его словам, поддержка Украины представляет «хорошие инвестиции», поскольку иначе ЕС столкнется с еще большей угрозой.

Ранее в США рассказали, почему НАТО не отправляет войска на Украину.