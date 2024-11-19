Эстония призвала ЕС направить войска на Украину из-за Трампа

Эстония призвала Евросоюз направить вооруженные силы стран объединения на Украину в связи с планом избранного президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта. Об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахна в интервью газете Financial Times (FT).

По его словам, лучшей гарантией безопасности для Украины является членство в НАТО, как того требует президент Украины Владимир Зеленский.

«Но если США будут против приглашения Киева вступить в военный альянс, Европе придется вмешаться в ситуацию, развернув войска после окончания боевых действий, чтобы сдержать дальнейшую российскую агрессию», — заявил Цахна.

Он отметил, что победа Трампа на президентских выборах в США ускорила обсуждение среди союзников Киева поддержки Украины с учетом ее недавних боевых потерь, а также способов оказания давления на Москву, чтобы она села за стол переговоров и обеспечила прекращение огня.

12 ноября экс-премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия может направить войска на Украину, если Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в США, решит сократить финансирование Киева. По его словам, поддержка Украины представляет «хорошие инвестиции», поскольку иначе ЕС столкнется с еще большей угрозой.

Ранее в США рассказали, почему НАТО не отправляет войска на Украину.