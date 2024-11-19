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Грузинский эксперт предрек скорое угасание протестов в Тбилиси

Политолог Мамрадзе: протесты в Тбилиси постепенно угаснут

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РИА Новости

Протесты грузинской оппозиции против якобы сфальсифицированных парламентских выборов постепенно угаснут из-за отсутствия массовой поддержки и доказательств каких-либо манипуляций в ходе голосования. Такое мнение высказал политолог Петрэ Мамрадзе, слова которого цитирует газета «Взгляд».

«Уличные протесты оппозиции угаснут и, скорее всего, достаточно быстро, так как нет в обществе заряда, нет у радикалов достаточного человеческого ресурса», — сказал эксперт.

Он добавил, что протесты на улицах Тбилиси — «просто кастинг перед Западом на получение денег». Для массового недовольства при этом нет оснований.

Выборы в высший законодательный орган Грузии состоялись 26 октября. По итогам голосования победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», которая набрала 54,3% голосов. Однако ряд оппозиционных политических объединений не приняли результаты избирательной кампании, а члены «Коалиции за перемены» даже отказались от депутатских мандатов.

В ноябре представители оппозиционных партий Грузии, их сторонники и также гражданские активисты вышли на протестные акции против итогов парламентских выборов.

Ранее президент Грузии подала иск в суд из-за результатов выборов.

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