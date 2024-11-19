Зеленский поставил задачу произвести тысячи крылатых ракет для ВСУ

Украина планирует произвести не менее трех тысяч крылатых ракет. С таким утверждением выступил украинский лидер Владимир Зеленский, передает «Украинская правда».

«В следующем году Украина планирует произвести как минимум 30 тысяч дальнобойных дронов. Поставлена задача сделать не менее 3 тысяч крылатых ракет и ракет-дронов», — подчеркнул он.

Как сообщает издание, Зеленский также отметил, что в нынешнем году Украина произвела более 2,5 млн минометных выстрелов и снарядов к артиллерии разных калибров.

До этого киевский экономист Алексей Кущ заявил, что кабмин Украины при составлении проекта бюджета заложил туда вероятность продолжения военного конфликта в течение всего следующего года.

По его словам, правительство Украины ожидает, что конфликт может продолжаться в течение всего 2025 года. Эксперт отметил, что проект бюджета свидетельствует о том, что начало активного восстановления экономики страны откладывается.

Ранее Киев подписал соглашение со Всемирным банком о выделении около $600 млн.