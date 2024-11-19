Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме заявили, что обновлением ядерной доктрины Россия отвечает нахальству Запада

Зюганов о ядерной доктрине: Россия вынуждена отвечать на нахальство Запада

close
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Россия вынуждена отвечать на «нахальное» поведение стран Запада в отношении Москвы. Так глава КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал обновление ядерной доктрины России, передает Telegram-канал SHOT.

«Надо им показать, что будет», — подчеркнул он.

19 ноября президент РФ Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания.

В обновленной доктрине дополнен список военных угроз, при возникновении которых Россия может применить ЯО. В частности, ядерное сдерживание будет проводиться в случае агрессии со стороны любого неядерного государства, если в ней участвуют или ее поддерживают ядерные страны.

Ядерный ответ РФ также возможен при критической угрозе ее суверенитету обычным оружием, при нападении на Белоруссию, являющуюся участником Союзного государства, а также при массированном старте военных самолетов, крылатых ракет, беспилотников и т.д. и пересечения ими российской границы.

Ранее в Кремле объяснили необходимость актуализации ядерной доктрины.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами