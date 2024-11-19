В Госдуме заявили, что обновлением ядерной доктрины Россия отвечает нахальству Запада

Россия вынуждена отвечать на «нахальное» поведение стран Запада в отношении Москвы. Так глава КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал обновление ядерной доктрины России, передает Telegram-канал SHOT.

«Надо им показать, что будет», — подчеркнул он.

19 ноября президент РФ Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания.

В обновленной доктрине дополнен список военных угроз, при возникновении которых Россия может применить ЯО. В частности, ядерное сдерживание будет проводиться в случае агрессии со стороны любого неядерного государства, если в ней участвуют или ее поддерживают ядерные страны.

Ядерный ответ РФ также возможен при критической угрозе ее суверенитету обычным оружием, при нападении на Белоруссию, являющуюся участником Союзного государства, а также при массированном старте военных самолетов, крылатых ракет, беспилотников и т.д. и пересечения ими российской границы.

Ранее в Кремле объяснили необходимость актуализации ядерной доктрины.