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В Кремле раскрыли основу для мирного диалога по Украине

Песков: если Трамп прислушается к России, это создаст основу для мирного диалога

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Если избранный президент США Дональд Трамп выразит готовность выслушать озабоченности России по Украине и понять причины начала специальной военной операции, тогда это станет основой для начала переговорного процесса по урегулированию конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Если он попробует способствовать достижению мира, если он покажет готовность прислушаться к нашим озабоченностям, понять причины, почему Россия так действует, тогда может быть создана основа для достижения мира», - отметил он.

До этого турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что план Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Россией и Украиной будет отложен до начала 2025 года.

По его словам, план команды Трампа включает в себя заморозку конфликта и приостановку членства Украины в НАТО в долгосрочной перспективе.

Комментируя решение Джо Байдена разрешить Украине бить дальнобойными ракетами вглубь российской территории, он заявил, что позиция президента США связана с ситуацией на поле боя и действиями ВС РФ в Курской области. По мнению Озера, администрация президента США сопротивляется прекращению конфликта, и Демпартия пытается создать впечатления, что продолжает поддержку Киева.

Ранее в Кремле ответили на вопрос, будет ли Путин собирать Совбез из-за решения США.

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