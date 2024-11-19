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Аналитик раскрыл сроки реализации плана Трампа по Украине

Аналитик Озер: Трамп отложил реализацию плана по Украине до 2025 года

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Brendan McDermid/Reuters

План Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Россией и Украиной будет отложен до начала 2025 года. Об этом в беседе с РИА Новости заявил турецкий аналитик Энгин Озер.

По его словам, план команды Трампа включает в себя заморозку конфликта и приостановку членства Украины в НАТО в долгосрочной перспективе.

Комментируя решение Джо Байдена разрешить Украине бить дальнобойными ракетами вглубь российской территории, он заявил, что позиция президента США связана с ситуацией на поле боя и действиями ВС РФ в Курской области. По мнению Озера, администрация президента США сопротивляется прекращению конфликта, и Демпартия пытается создать впечатления, что продолжает поддержку Киева.

Накануне научный сотрудник вашингтонского Института ответственного государственного управления Куинси Марк Эпископос заявил, что администрация президента США Джо Байдена, которая разрешила наносить удары вглубь РФ ракетами ATACMS, пытается затруднить для избранного американского лидера Дональда Трампа изменение курса в отношении Украины.

Ранее в Раде призвали не бояться эскалации после разрешения ВСУ бить вглубь России.

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