Песков: спецслужбы РФ отслеживают сообщения о намерении Киева применить ATACMS

Российские военные максимально внимательно отслеживают ситуацию после сообщений о намерении Киева применить ракеты ATACMS. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что США ожидают, что Украина будет применять поставленные ей дальнобойные ракеты ATACMS «преимущественно в Курской области».

«Дальше руководствоваться сообщениями отдельно взятого телеканала вряд ли возможно, хотя мы тщательно фиксируем все», — сказал Песков.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

В Кремле в ответ на решение США разрешить наносить удары вглубь РФ заявили, что Вашингтон намерен «подлить масла в огонь» и спровоцировать дальнейшее нагнетание напряженности вокруг конфликта.

Ранее в России заявили о найденном противоядии от ATACMS.