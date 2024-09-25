Путин предупредил о ядерном ответе при нападении на Россию

Достоверные сведения о старте в сторону России средств воздушно-космического нападения повлекут ядерный ответ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на постоянном совещании Совбеза по ядерному сдерживанию, передает ТАСС.

«Четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечения ими нашей государственной границы», — отметил глава государства.

Президент пояснил, что под средствами воздушно-космического нападения он имеет в виду самолеты тактической и стратегической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты.

В июне Путин предупреждал, что Россия не бряцает ядерным оружием и никогда не начинала риторику ядерной эскалации.

Кроме того, глава государства призвал не доводить Российскую Федерацию до применения ядерного оружия. По его словам, Россия «применит все имеющиеся у нее средства, если безопасности страны будут угрожать».

Ранее Путин сравнил мощность ядерного оружия РФ со сброшенными на Японию бомбами США.