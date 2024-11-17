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В Польше раскрыли, как Маск «издевается» над Зеленским

Do Rzeczy: Маск издевается над Зеленским, высмеивая слова о независимости Киева

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Kirsty Wigglesworth/Reuters

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск «издевается» над украинским лидером Владимиром Зеленским, высмеивая его заявление о том, что избранный президент США Дональд Трамп не сможет заставить Украину сесть за стол переговоров с Россией. Об этом пишет польский портал Do Rzeczy.

«Маск издевается над Зеленским. Теперь Илон Маск высмеял заявление президента Владимира Зеленского о том, что Украина — независимая страна, которую нельзя заставить «сидеть и слушать за столом переговоров», — говорится в тексте.

Накануне Маск заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского «прекрасное чувство юмора» после его слов о том, что Трамп не сможет заставить Украину сесть за стол переговоров с Россией.

«Во время этой войны наш народ и я лично в переговорах с США и Трампом и Байденом и с другими европейскими лидерами доказали, что с нами риторика «садись и слушай» не работает», — заявил Зеленский в интервью «Украинскому радио».

Ранее Зеленский обратился к Западу после удара по Киеву.

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