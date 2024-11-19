В Белом доме посоветовали Киеву активнее отправлять украинцев на фронт

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Киеву нужно активнее отправлять украинцев на фронт для укрепления позиций ВСУ. Его слова приводит РИА Новости.

Советник Байдена подчеркнул, что ни одна система вооружений не может кардинально изменить ситуацию на линии соприкосновения, поэтому необходимо учитывать другие факторы.

По его словам, в первую очередь речь идет о живой силе, в связи с чем Украине нужно «сделать больше для укрепления своих позиций с точки зрения количества военных на передовой».

16 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев мобилизовал «недостаточно людей» в рамках мероприятий по силовой мобилизации населения.

Он опроверг данные о том, что на Украине мобилизовано полмиллиона человек после принятия закона о мобилизации. В этой связи он отметил, что пополнение бригад ВСУ идет медленно.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее в Раде призвали не бояться эскалации после разрешения ВСУ бить вглубь России.