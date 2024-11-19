Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белом доме посоветовали Киеву активнее отправлять украинцев на фронт

Белый дом призвал Киев активнее отправлять украинцев на фронт

close
Kevin Lamarque/Reuters

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Киеву нужно активнее отправлять украинцев на фронт для укрепления позиций ВСУ. Его слова приводит РИА Новости.

Советник Байдена подчеркнул, что ни одна система вооружений не может кардинально изменить ситуацию на линии соприкосновения, поэтому необходимо учитывать другие факторы.

По его словам, в первую очередь речь идет о живой силе, в связи с чем Украине нужно «сделать больше для укрепления своих позиций с точки зрения количества военных на передовой».

16 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев мобилизовал «недостаточно людей» в рамках мероприятий по силовой мобилизации населения.

Он опроверг данные о том, что на Украине мобилизовано полмиллиона человек после принятия закона о мобилизации. В этой связи он отметил, что пополнение бригад ВСУ идет медленно.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее в Раде призвали не бояться эскалации после разрешения ВСУ бить вглубь России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами