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В Британии сообщили Украине «неприятную реальность» о Storm Shadow

Sky News: разрешение на применение Storm Shadow не даст Украине нужного эффекта

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Ukrinform TV/YouTube

Разрешение со стороны Великобритании на использование дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов вглубь России будет иметь «лишь незначительный военный эффект» для Украины, поскольку количество соответствующего вооружения ограничено. Об этом пишет Sky News.

«Существует также неприятная реальность, заключающаяся в том, что количество ракет Storm Shadow, оставшихся на Украине, серьезно ограничено, поэтому применение этого оружия на российской территории будет иметь лишь незначительный военный эффект», — говорится в тексте.

По мнению авторов материала, гораздо более «ценным призом» для Украины является возможность использовать ракеты ATACMS, которые имеются в большем количестве, «хотя их все еще недостаточно, чтобы изменить ход конфликта».

Накануне министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что не будет вдаваться в подробности распространившихся в СМИ сообщений о том, что Киев якобы получил разрешение наносить удары британскими ракетами Storm Shadow вглубь территории России.

Ранее в Раде призвали не бояться эскалации после разрешения ВСУ бить вглубь России.

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