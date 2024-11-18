Глава МО Британии отказался говорить об использовании Киевом Storm Shadow

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что не будет вдаваться в подробности распространившихся в СМИ сообщений о том, что Киев якобы получил разрешение наносить удары британскими ракетами Storm Shadow вглубь территории России. Слова главы британского оборонного ведомства приводит издание The Sun.

«Хили заявил депутатам, что сегодня он не будет вдаваться в подробности о ракетах большой дальности», — говорится в публикации.

Хили, отвечая на вопросы депутатов Палаты общин британского парламента, также выразил мнение, что Лондону следует нарастить объемы помощи Киеву. Министр добавил, что Великобритания будет координировать свою поддержку с США и европейскими партнерами.

Отмечается, что отказавшись говорить о теме разрешения ударов вглубь России, Хили настоял на том, что публичное обсуждение этого вопроса «поставит под угрозу оперативную безопасность».

Незадолго до этого издание Le Figaro удалило информацию о том, что Великобритания и Франция разрешили Украине наносить удары по территории России дальнобойными ракетами Storm Shadow. Соответствующую статью газета опубликовала накануне, 17 ноября.

В настоящее время статью на сайте Le Figaro обновили, убрав оттуда отрывок о Storm Shadow/SCALP. Эти ракеты являются совместной разработкой Лондона и Парижа, их поставляли Украине для ударов по российским целям.

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