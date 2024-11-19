Миллиардер из США заявил, что решение Байдена по ATACMS нарушило данное им Трампу обещание

Действующий глава США Джо Байден, разрешив Украине наносить удары ракетами ATACMS по территории РФ, нарушил обещание содействовать избранному президенту Дональду Трампу в передаче власти. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил американский миллиардер Дэвид Сакс.

Предприниматель прокомментировал недавнее заявление конгрессмена Майкла Уолтца, которого Трамп намерен назначить своим советником по национальной безопасности. Политик заявил, что он не получал от администрации Байдена никакой предварительной информации по поводу ударов по территории России. Он назвал решение Вашингтона еще одной ступенью эскалации конфликта с Москвой и подчеркнул, что новая администрация будет мыслить стратегически, организуя мирный процесс на Украине.

Сакс отметил, что Байден встретился с Трампом всего пару дней назад и пообещал полное содействие при передаче власти. Однако действующий президент усилил конфликт с Россией, не пожелав даже провести брифинг. Поэтому, подчеркнул миллиардер, обещание Байдена о содействии уже разоблачилось как ложь.

18 ноября Сакс заявил, что решение администрации президента США Джо Байдена разрешить Киеву удары ракетами высокой дальности по территории России безрассудно и может иметь обратный эффект.

17 ноября газета New York Times со ссылкой на источники написала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

Ранее президент Польши оценил вероятность ударов ATACMS по Москве.