Миллиардер Сакс заявил о безрассудности решения Байдена об ударах по России

Решение администрации президента США Джо Байдена разрешить Киеву удары ракетами высокой дальности по территории России безрассудно и может иметь обратный эффект. Такое мнение на своей странице в соцсети X выразил американский миллиардер Дэвид Сакс.

По мнению Сакса, принимая такое решение, «Байден пытается связать руки Трампа на Украине». Однако оно «настолько безрассудно, что может иметь обратный эффект».

«Это доказывает, что Трамп был на 100% прав, предупреждая о риске третьей мировой войны на протяжении всей своей кампании», — написал Сакс.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

Ранее миллиардер Сакс выразил уверенность в грядущих территориальных уступках Украины.