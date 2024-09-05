Россия хотела достичь своих целей на Украине мирными способами, но вынуждена была начать специальную военную спецоперацию, потому что западные власти противятся переговорам. Об этом в интервью «Известиям» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом Песков напомнил, что глава российского государства Владимир Путин всегда говорил о готовности Москвы к переговорам.

По его словам, спецоперация — это крайняя мера, которую пришлось принять после того, как страны коллективного Запада и Украина отвергли любые предложения о диалоге, объяснил представитель Кремля. Для российских властей главное — достичь необходимых целей и неважно, какими методами.

До этого Песков отмечал, что после государственного переворота на Украине в 2014 году власть в стране является незаконной, законность власти там прервалась десять лет назад.

Ранее Песков рассказал о позиции РФ по вопросу легитимности Зеленского.