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Песков назвал СВО «крайней мерой»

Песков: СВО стала крайней мерой из-за того, что Украина отвергла переговоры

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Россия хотела достичь своих целей на Украине мирными способами, но вынуждена была начать специальную военную спецоперацию, потому что западные власти противятся переговорам. Об этом в интервью «Известиям» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом Песков напомнил, что глава российского государства Владимир Путин всегда говорил о готовности Москвы к переговорам.

По его словам, спецоперация — это крайняя мера, которую пришлось принять после того, как страны коллективного Запада и Украина отвергли любые предложения о диалоге, объяснил представитель Кремля. Для российских властей главное — достичь необходимых целей и неважно, какими методами.

До этого Песков отмечал, что после государственного переворота на Украине в 2014 году власть в стране является незаконной, законность власти там прервалась десять лет назад.

Ранее Песков рассказал о позиции РФ по вопросу легитимности Зеленского.

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Операция на Украине
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