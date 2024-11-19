Россия достигнет целей специальной военной операции (СВО) вне зависимости от разрешения США Украине наносить удары вглубь РФ. Об этом заявил постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя, сообщает РИА Новости.

«Ее (спецоперации. — «Газета.Ru») цели будут реализованы в любом случае, дипломатическим или военным путем, вне зависимости от каких-либо мирных планов и схем, разрабатываемых на Западе в интересах спасения актера развлекательного жанра Зеленского и его клики», — сказал постпред во время заседания Совета Безопасности ООН.

По его словам, вне зависимости от «милитаристского угара» демократической администрации США, которая, с треском потерпев поражения на президентских выборах и утратив доверие большей части американцев, раздает, по сообщениям СМИ, разрешения Вооруженным силам Украины использовать дальнобойное вооружение для ударов вглубь российской территории.

Накануне глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что администрация президента США Джо Байдена разрешила Киеву применять ракеты дальностью до 300 км для ударов по территории России.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

Ранее Путин рассказал, кто вынудил Россию начать СВО.