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Стало известно о намерении Трюдо надавить на союзников по поводу вступления Украины в НАТО

CTV: Трюдо намерен надавить на союзников в вопросе вступления Украины в НАТО

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Benoit Tessier/Reuters

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо собирается на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Бразилии надавить на союзников в вопросе необходимости принять Украину в Организацию Североатлантического договора (НАТО). Об этом сообщил телеканал CTV.

«Трюдо будет продавливать первый пункт «плана победы» Зеленского», — сказано в сообщении.

18 ноября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что возможность приглашения Украины в Североатлантический альянс является еще одной опасной идеей. Он также напомнил о появившейся ранее «безумной идее» о том, что государства НАТО, которые соседствуют с Украиной, могли бы сбивать российские ракеты и беспилотные летательные аппараты. Подобные действия приведут к прямому конфликту с Россией, предупредил министр.

Ранее генсек НАТО обвинил РФ в нарушениях воздушного пространства альянса.

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