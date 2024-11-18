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Нетаньяху раскрыл подробности удара Израиля по Ирану

Нетаньяху: Израиль при атаке по Ирану поразил компонент его ядерной программы

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Eduardo Munoz/Reuters

Израиль во время своей последней атаки по Ирану поразил «определенный компонент ядерной программы» исламской республики. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, пишет ТАСС.

«Это не секрет. В ходе атаки был поражен определенный компонент их ядерной программы», — сказал премьер на заседании Кнессета (парламента).

По его словам, этот удар не остановил иранскую ядерную программу, но «затормозил ее реализацию на 10 лет». Нетаньяху отметил, что «Иран смог далеко продвинуться в обогащении урана».

Премьер добавил, что израильская армия также нанесла «серьезный удар» по оборонным предприятиям Ирана, на которых производятся баллистические ракеты.

Израиль атаковал Иран в ночь на 26 октября. По данным издания Axios, в результате удара были выведены из строя критические компоненты для разработки баллистических ракет, а также некие «планетарные смесители» для производства твердого топлива, которые Иран не может произвести самостоятельно из-за отсутствия необходимых технологий и заказывает за рубежом. В самой исламской республике заявили, что израильские удары на военный потенциал не повлияли.

Ранее верховный лидер Ирана пригрозил США и Израилю «сокрушительным ответом».

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