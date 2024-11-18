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Министр обороны Украины обеспокоился темпами роста ВС РФ

Глава МО Украины Умеров: армия России успешно наращивает численность своих сил

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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что армия России успешно наращивает численность личного состава и создает новые бригады. Его слова приводит «Украинская правда».

«Российские силы будут расти. Они наращивают численность своих сил. Они создают новые бригады», — заявил Умеров.

Он утверждает, что у ВС РФ есть проблемы, однако «они не останавливаются и продолжают расти». Министр обороны Украины заверил, что Киеву известна точная цифра, и «это значительное количество».

Накануне Associated Press писал, что армия России успешно продвигается вглубь территории Украины к 1000-му дню проведения спецоперации, в то время как перспективы Украины значительно ухудшаются. В материале отмечается, что Россия добивается устойчивых территориальных приобретений, в то время как Украина «изо всех сил пытается минимизировать потери, поддерживать моральный дух и убедить союзников, что с большей военной помощью она может переломить ситуацию».

Ранее глава МИД Украины потребовал от ЕС изолировать Россию.

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