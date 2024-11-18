Россию планируют исключить из международного форума по ядерным реакторам

Министерство энергетической безопасности и углеродной нейтральности Великобритании заявило, что страны Запада планируют исключить Россию из международного проекта по разработке ядерных реакторов 4-го поколения. Об этом сообщает ТАСС.

«Generation IV International Forum более не будет включать Россию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что РФ исключили, «чтобы гарантировать будущее сотрудничество между сторонами, желающими действовать сообща и уважающими нормы ядерной безопасности».

15 ноября правительство Российской Федерации ввело временные ограничения на экспорт в США обогащенного урана. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Росатом» заявил, что постановление правительства России о запрете поставок урана из РФ в США является симметричным ответом на действия американских властей.

Ранее были названы последствия отказа США от российского урана.