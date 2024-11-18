Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Росатом» оценил постановление о запрете поставок урана в США

«Росатом»: постановление о запрете поставок урана в США находится в правовом поле

close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

«Росатом» заявил, что постановление правительства России о запрете поставок урана из РФ в США является симметричным ответом на действия американских властей. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении отмечается, что это является ожидаемым симметричным ответом на действия американских властей, принявших в мае текущего года закон о запрете импорта российского урана.

В «Росатоме» подчеркнули, что данное решение находится исключительно в правовом поле.

15 ноября правительство Российской Федерации ввело временные ограничения на экспорт в США обогащенного урана. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал зеркальной мерой ограничение на экспорт обогащенного урана в США. По его словам, правительство России проработало этот вопрос и изучило возможности введения ответных, зеркальных мер. Соответствующее поручение кабмину президент РФ Владимир Путин дал в сентябре этого года.

Ранее были названы последствия отказа США от российского урана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами