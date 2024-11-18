«Росатом» оценил постановление о запрете поставок урана в США

«Росатом» заявил, что постановление правительства России о запрете поставок урана из РФ в США является симметричным ответом на действия американских властей. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении отмечается, что это является ожидаемым симметричным ответом на действия американских властей, принявших в мае текущего года закон о запрете импорта российского урана.

В «Росатоме» подчеркнули, что данное решение находится исключительно в правовом поле.

15 ноября правительство Российской Федерации ввело временные ограничения на экспорт в США обогащенного урана. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал зеркальной мерой ограничение на экспорт обогащенного урана в США. По его словам, правительство России проработало этот вопрос и изучило возможности введения ответных, зеркальных мер. Соответствующее поручение кабмину президент РФ Владимир Путин дал в сентябре этого года.

Ранее были названы последствия отказа США от российского урана.