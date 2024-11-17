Шольц недоволен, что Зеленскому не прислали приглашение на саммит G20

Отказ прислать Владимиру Зеленскому приглашение на саммит G20 в Бразилии — серьезный вызов, который вызывает сожаление. Об этом заявил федеральный канцлер Олаф Шольц на пресс-конференции, передает ТАСС.

«Я не хочу скрывать, что очень сожалею, что в отличие от предыдущих встреч <…> Зеленский не был приглашен на эту встречу <...> Но то, что этого не произошло, свидетельствует также о том, какой серьезный вызов стоит перед нами», — заявил Шольц.

Предстоящий саммит «Большой двадцатки» пройдет в бразильском Рио-де-Жанейро 18-19 ноября.

До этого на встрече лидеров организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) участники высказали различные взгляды на ситуацию на Украине — как поддерживающие Киев, так и с пониманием позиции Москвы.

Перу призвала лидеров организации быть приверженными укреплению АТЭС как эффективной платформы сотрудничества.

Ранее стало известно, кто возглавит делегацию России на саммите G20 в Бразилии.