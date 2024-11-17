В МИД Абхазии раскрыли местонахождение президента

МИД Абхазии сообщил, что президент Аслан Бжания находится на территории республики. Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

МИД заверил, что Бжания продолжает руководить Абхазией, а все органы госвласти работают штатно.

«Принимаются все необходимые меры для стабильного обеспечения жизнедеятельности государства», — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве также расценили события 15 ноября как попытку госпереворота и отметили, что они негативно сказываются на отношениях Сухума и Москвы.

В Абхазии с 11 ноября продолжаются протесты. Недовольство местной оппозиции вызывает соглашение о российских инвестициях в республику. 15 ноября в парламенте Абхазии должно было состояться заседание, где собирались рассмотреть соответствующий законопроект. Оппозиция посчитала, что договор с РФ не отвечает интересам местных жителей, и организовала акцию протеста. Парламентарии в итоге отменили заседание, однако протестующие захотели, чтобы депутаты проголосовали против ратификации договора. В итоге митингующие захватили парламент, администрацию президента и потребовали его отставки. Глава Абхазии покинул столицу Сухум после ультиматума оппозиции. Позднее он сообщил, что уйдет в отставку, когда протестующие освободят здание парламента, а события 15 ноября назвал попыткой госпереворота. Митингующие отказываются выполнять его требования.

Ранее оппозиция Абхазии нашла замену Бжании.