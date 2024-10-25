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Суд приговорил к 7 годам колонии воевавшего на стороне ВСУ наемника из Грузии

Суд приговорил к 7 годам колонии воевавшего за ВСУ наемника из Грузии Киноиани

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Генпрокуратура России

Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима наемника из Грузии, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ.

28-летний гражданин Грузии Гиорги Киноиани признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).

По данным Генпрокуратуры РФ, с марта по апрель 2022 года Киноиани прибыл на Украину и вступил в «Грузинский национальный легион» (признан в РФ террористической организацией), где прошел военную подготовку. Мужчине предоставили огнестрельное оружие, боеприпасы, обмундирование и специальное снаряжение.

Размер полученного грузином вознаграждения за участие в боевых действиях на стороне ВСУ превысил 155 тысяч рублей.

21 октября Следственный комитет России сообщал, что российский суд заочно приговорил к 13 годам лишения свободы гражданку Грузии Русудан Иванеишвили, наемницу, воюющую в составе украинской армии. Она воевала против российских солдат на позиции снайпера.

Ранее суд в Донецке осудил гражданина Франции Демона на 14 лет колонии за наемничество.

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